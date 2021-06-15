葡萄牙周二就會在歐國盃F組首輪出戰匈牙利，進行衞冕第一擊，一向重視健康飲食隊長的基斯坦奴朗拿度（C朗），出席賽前記者時就把大會放在桌上的兩瓶可樂拿開，並呼籲球迷多喝清水，擺明與贊助商作對。

C朗與葡軍主帥費蘭度山度士出席賽前記召時，大會特別在兩人的枱面，分別放了兩瓶由贊助商提供的可樂，以及一支清水。C朗一坐下已覺得有點不對勁，之後更把兩瓶可樂拿開，並舉起清水，呼籲大家多喝清水，坐在旁邊的費蘭度山度士亦一臉茫然。

雖然已經36歲，但藉着健康飲食之助，C朗仍能保持極高水平的技競狀態，他早前就曾透露，看因為看見兒子吃薯片與飲可樂而動怒。事實上，C朗在效力曼聯時，曾因為在吃早餐時飲可樂，被隊中老大哥傑斯訓斥，自此他便乖乖聽話注意飲食健康，並逐漸蛻變成當代其中一位最強球員。

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