比利時中場奇雲迪布尼喺早前嘅歐聯決賽整親鼻骨同左眼窩，無緣喺歐國盃首場小組賽鬥俄羅斯。唞咗一段時間嘅佢禮拜一復操，係佢今屆歐國盃首次跟隨國家隊操練，有望喺下場分組賽對丹麥復出。

迪布尼喺歐聯決賽大約五日之後，為面部進行小手術，隨後就喺屋企休養咗一星期時間。上周一佢已經返去國家隊報到，但佢仍然連熱身也無法進行，只能夠戴上太陽眼鏡在場邊觀看隊友操練，最後亦無法隨隊出戰鬥俄羅斯。

直至周一迪布尼首次復操，佢同隊友夏薩斯等一齊練速度梯和拉力帶訓練，佢仲會喺周二同周三再跟隨比利時練兩次波，備戰周四飛去哥本哈根作客鬥丹麥嘅第二場小組賽。有呢位連續兩季當選PFA年度最佳球員歸隊，比利時實力將進一步提升。

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