歐國盃分組賽周二上演「死亡F組」大戰，德國在慕尼黑的主場迎戰法國，亦是過去兩屆世盃冠軍的對決。法國今場可能排出由麥巴比、基沙文與賓施馬組成的世界頂級鋒線，對於德國防線來源絕不容易應付，尤其是德國戰車近年失球甚多，自2020年起至今13場比賽只失達20球之多，臨別秋波的路維為後防排陣必須要作出更佳部署，中堅魯迪格便認為，要贏世界冠軍，踢法上難免要骯髒一點。

德甲在過去一年多戰績反覆，防線表現不穩，尤其是在去年，共8場比賽當中僅1仗能保清白之身，亦有歐國盃作客西班牙慘吞六蛋的恥辱性敗仗，到今年失球數字稍為下降，但仍有世盃外主場1:2不敵馬其頓的慘況。領軍德國國家隊已有15年的路維，賽前表示期望球隊能重拾在2014年世盃的頑強心態。據悉路維會在今仗排出3-5-2陣式，有三名中路守將抵擋法國頂級水準的鋒線，兩名翼衞助守之餘亦會伺機作快速反擊。

上月助車路士贏得歐聯的德國中堅魯迪格說：「無可否認法國是擁有很多頂級前鋒，己隊已經作好準備去阻截他們，甚至會用上一點點超技術，凡事過於腳踏實地，往往會得不到好結果。」

德國近兩年成績及失球數字

2021年

比賽場數：5場

成績：3勝1和1負

總失球：4球

場均失球：0.8球

2020年

比賽場數：8場

成績：3勝4和1負

總失球：16球

場均失球：2球

截至14/06

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