周二將會進行兩場歐國盃F組賽事，其中衞冕的葡萄牙對匈牙利的賽事，讓球初盤為葡萄牙讓一球，不過外界普遍認為葡萄牙實力比對手高出一班，因此受到熱捧，在周二中午時，盤口已經轉成一球/球半。不過球迷對葡萄牙的信心似乎頗大，轉盤後由原本的2.05倍落飛至2倍。

匈牙利vs葡萄牙

初盤

葡萄牙讓一球

主勝：2.02倍

客勝：1.76倍

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現時盤口

葡萄牙讓一球/球半

主勝：1.84倍

客勝：2倍

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