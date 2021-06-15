葡萄牙今場受到熱捧
周二將會進行兩場歐國盃F組賽事，其中衞冕的葡萄牙對匈牙利的賽事，讓球初盤為葡萄牙讓一球，不過外界普遍認為葡萄牙實力比對手高出一班，因此受到熱捧，在周二中午時，盤口已經轉成一球/球半。不過球迷對葡萄牙的信心似乎頗大，轉盤後由原本的2.05倍落飛至2倍。
匈牙利vs葡萄牙
初盤
葡萄牙讓一球
主勝：2.02倍
客勝：1.76倍
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現時盤口
葡萄牙讓一球/球半
主勝：1.84倍
客勝：2倍
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