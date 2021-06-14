全場完！西班牙與瑞典踢成0：0，各得1分。雖然西班牙今場佔盡優勢，控球率更高達85%，但最終未能射穿瑞典門將羅賓奧臣的十指關，莫拉達亦錯失2次黃金機會。

E組積分榜

排名 球隊 勝 和 負 入球 失球 積分

1 斯洛伐克 1 0 0 2 1 3

2 西班牙 0 1 0 0 0 1

3 瑞典 0 0 1 0 0 1

4 波蘭 0 0 0 0 0 0

【西班牙0:0瑞典】

78分鐘，沙拉比亞右腳左腳勁射，再次被羅賓奧臣救出。

【西班牙0:0瑞典】

73分鐘，馬高斯洛蘭迪傳中給禁區頂的奧莫，他的射門省中對方守將。

【西班牙0:0瑞典】

66分鐘，西班牙連換2人，由堤亞高艾簡達拿入替洛迪卡斯簡迪，以及沙拉比亞入替莫拉達。

【西班牙0:0瑞典】

60分鐘，瑞典反擊機會，阿歷山大伊沙克禁區個人擺脫三名西班牙球員傳中，尾柱的馬古斯貝治門前失機。

【西班牙0:0瑞典】

50分鐘，莫拉達禁區頂射門機會，可惜他再次不中目標。

【西班牙0:0瑞典】

下半場開波！

上半場完！過去在大賽慢熱的西班牙，今仗開賽已經相當積極，早段更有丹尼爾奧莫的頭槌攻門被救出，其後亦不斷嘗試組織入瑞典禁區。可惜，高基和奧莫等人的攻門都未能為西班牙開紀錄，其後莫拉達更單刀射失一次黃金機會，至於瑞典半場受壓下機會不多，唯一黃金機會是阿歷山大伊沙克射門更被對方守將門前擋出再中柱，雙方半場打成0:0。

【西班牙0:0瑞典】

44分鐘，丹尼爾奧莫遠射，羅賓奧臣飛身救出。

【西班牙0:0瑞典】

41分鐘，瑞典黃金機會，阿歷山大伊沙克禁區接應後射門，被門前的馬高斯洛蘭迪擋住再中柱彈出。

【西班牙0:0瑞典】

37分鐘，馬古斯丹尼爾臣解圍預判失誤，莫拉達單刀機會竟射不中目標。

【西班牙0:0瑞典】

29分鐘，丹尼爾奧莫左路傳中，高基門前撞射再次高出。

【西班牙0:0瑞典】

22分鐘，佐迪艾巴底線傳中被阻，佐治高基後上第一時間拉射，皮球尾柱僅僅出界。

【西班牙0:0瑞典】

16分鐘，高基傳中，丹尼爾奧莫小禁區頂頭槌攻門，被羅賓奧臣飛身救出。

【西班牙0:0瑞典】

6分鐘，西班牙開賽相當主動，一次角球機會，丹尼爾奧莫撞射高出。

【西班牙0:0瑞典】

上半場開波！

陣容短評：西班牙門將選用烏尼西蒙，曼聯的迪基亞先列後備，中場亦由巴塞隆拿小將柏迪擔正；瑞典就繼續由阿歷山大伊沙克與馬古斯貝治攻堅。

西班牙正選陣容（4-3-3）

門將：烏尼西蒙

後衞：馬高斯洛蘭迪、拿樸迪、柏奧托利斯、佐迪艾巴

中場：洛迪卡斯簡迪、柏迪、佐治高基

前鋒：丹尼爾奧莫、艾華路莫拉達、費倫托利斯

瑞典正選陣容（4-4-2）

門將：羅賓奧臣

後衞：艾美卡夫、馬古斯丹尼爾臣、域陀連迪路夫、奧古斯天臣

中場：施巴斯坦拿臣、艾卡度、基斯杜化奧臣、科斯貝治

前鋒：阿歷山大伊沙克、馬古斯貝治

歐國盃E組第二場賽事，由西班牙主場鬥瑞典，今仗狂牛隊長布斯基斯更因早前確診新冠肺炎無法上陣，加上巴塞隆拿和皇家馬德里不再是球隊大戶，反而更多外流球員受徵召，令球隊存在變數。瑞典神鋒伊巴謙莫域雖然因傷無緣參戰今屆歐國盃，但球隊在2018年世盃，在缺少伊巴下一樣表現不俗仍能殺入八強，或能令球迷帶來驚喜。

西班牙vs瑞典

比賽地點：西維爾奧林匹克球場

開賽時間：6月15日凌晨3點

本港直播電視台：now616及618台

西班牙

缺陣傷兵：布斯基斯

上陣成疑：艾達馬查奧爾

停賽：／

瑞典

缺陣傷兵：古路施夫斯基

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

兩軍各有布斯基斯及古路施夫斯基因確診新冠肺炎鐵定缺陣。西班牙改由佐迪艾巴披上隊長臂章，中堅拿樸迪則改為代表西班牙後首次在大賽披甲，但狼隊翼鋒艾達馬查奧爾剛傷癒，預計最多先任後備。

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