賓西蒙斯（Ben Simmons）周一雖然順利入選本年度NBA最佳防守陣容一隊，但76人同日在季後賽東岸第四回合，卻以100:103不敵佔主場之利的鷹隊，場數被追平2:2。

76人在頭兩節表現較佳，半場領先62:49，但鷹隊在第三節末急起直追，最終更憑着T楊格（Trae Young）於完場前6.6秒射入兩個罰球，以3分之微險勝對手。

T楊格全場取得25分，並交出18次助攻，保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）得22分，約翰哥連斯（John Collins）有14分及12個籃板球，卡比拉（Clint Capela）也有12分及13個籃板球。

76人方面，T夏里士（Tobias Harris）貢獻了全隊最高的20分，艾比迪有17分及21個籃板球，但20次起手只中4球。薛夫居里（Seth Curry）同樣有17分進賬，「賓仔」則有11分、12個籃板球及9次助攻，但仍未能阻止球隊落敗。

第五回合賽事將於周三移師76人主場舉行。

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