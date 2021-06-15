FIBA亞洲盃外圍賽續燃戰火，香港男子籃球隊今午在約旦安曼的「隔離泡泡」和關島碰頭。兩軍在三日內兩度交手，港籃今仗外線失靈，縱使陳怡富第二節多次在禁區得手，並於單節攻下11分，但球隊最終仍以66:112慘負關島，在C組三戰盡墨敬陪末席。受疫情影響，同組的澳洲和新西蘭在今個賽事未有派隊出賽，假如FIBA證實兩隊棄賽的話，港籃仍有望直入亞洲盃決賽周。

關島主帥EJ Calvo上仗賽後直言港籃三分球命中率高，並點名稱讚蘇志樂和楊子豐，關島今場也針對這一點防線推得更出，兩子更遭受嚴防，難尋出手機會。雖然黃律堯甫開賽剷籃得手，但平均身高6呎的港籃在防守時，面對平均身高6呎5的關島明顯吃力，即使屯兵禁區並包夾對手，關島隨即分球予外線的射手搶分，港隊在首節已落後8:30。港籃在第二節作出調整並嘗試挑戰禁區，小將陳怡富多次入楔得手，單節獨取11分，惟關島繼續內外開弓，古斯（Jericho Cruz）、韋士利（Tai Wesley）和華盛頓（Curtis Owen Washington）三子頭兩節合共得39分，港籃完半場落後26:63。

易邊後，港籃第三節末段曾在陳怡富、蘇志樂和趙鍵鋒聯手下，打出一波13:2的攻勢，惟球隊及後失誤頻生，加上三分命中率未如理想，關島藉反擊逐步將比數拋開。港籃及後換上一班年輕小將，讓眾人皆有機會落場，最終在陳怡富攻入全隊最高的17分，加上蘇志樂和趙鍵鋒得分達雙位數，球隊仍以66:112吞下敗仗。今仗八投一中的黃律堯賽後直言，關島的外線防守變得嚴密，而且多次換防，降低港籃在外線的空檔，而且港隊進攻時欠耐性，未能好好組織，故表現未如理想。

港籃戰罷關島後三戰盡墨，在C組敬陪末席。港隊尚要再鬥澳洲及兩戰新西蘭，受疫情影響，FIBA至今未公佈賽程，教練趙永良早前表示未有消息指澳、新兩隊會派員參賽，假如兩隊棄賽，港籃則有望直入亞洲盃決賽周。

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