周二歐國盃熱門之一的西班牙，分組賽首戰在主場迎戰瑞典，雖然狂牛全場了多達85%的控球率，但全場多達16次射門均未能轉化為入球，其中正選前鋒艾華路莫拉達，上下半場各有一次黃金機會，但竟然未能命中目標，失機似乎已成為這名28歲前鋒的代名詞，把握能力不足的莫拉達，恐成今屆西班牙的最大弱點。

還記得早10年西班牙以傳控足球稱霸球壇時，仍然有費蘭度托里斯、大衛韋拿等人神鋒，將沙維、恩尼斯達、大衛施華的傳送轉化為入球。時至今日，西班牙仍盛產如馬高斯洛蘭迪、洛迪卡斯簡迪、佐治高基、堤亞高艾簡達拿、法比安雷斯等中場，成功延續球隊的中場控制力，不料鋒線卻找不到費托韋拿的接班人。

今場西班牙以洛迪卡斯簡迪、佐治高基及新星柏迪組成的中場線，再加上在馬德里體育會踢中場的馬高斯洛蘭迪化身右後衞，狂牛在中場可謂佔盡優勢，上半場攻勢一浪接一浪，惜翼鋒丹尼爾奧莫多次射門均被表現神勇的瑞典門將羅賓奧臣撲走。

戰至37分鐘，西班牙全場最佳的入球機會出現，當時瑞典後衞解圍預判失誤，莫拉達獲得單刀機會，惜他情急之下竟然射斜。大難不死的瑞典，下半場繼續遭西班牙圍攻，50分鐘莫拉達再獲得禁區頂射門機會，但作為射手的他竟然再次不中目標，激得教練安歷基在場邊仰天長嘆，最終在66分鐘率先將他調離陣中。

隨後移入中鋒位的丹尼爾奧莫及稍後時間上陣的謝拉特莫蘭奴，他們的攻門雖然命中目標，但不是被瑞典後衞拼命擋走，便是過不到羅賓奧臣的十指關，最終西班牙只能0:0賽和瑞典，各得一分。雖然今場和波，理應不會影響西班牙的出線機會，不論中場控制力及組織能力，西班牙仍屬今屆歐國盃參賽球隊中數一數二，惜他們正正欠缺一名頂級射手，將傳送轉化為入球。

其中連番失機的正選前鋒莫拉達，自17年夏天以6,000萬鎊轉會費加盟車路士後，差劣的把握力不斷暴露人前，外界的批評亦令此子埋門失去信心，純正前鋒的他，更是今場西班牙正選11人之中，不計門將觸球最少的一人；反觀後備入替的謝拉特莫蘭奴，不論狀態、門前衝擊力甚至把握機會射門命中目標的能力，似乎都在莫拉達之上，後者似乎已成為了這支西班牙的最大弱點，未知安歷基下場鬥波蘭會否改踢無鋒陣，會願意給予謝拉特莫蘭奴機會，還是繼續堅持起用失機頻頻的莫拉達呢？

文：尊嘉

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