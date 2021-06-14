周一歐國盃早場上演另一場D組賽事，事隔23年再次出戰國際大賽的蘇格蘭於主場迎戰捷克。雖然上半場主隊氣勢不俗，但臨完半場被對手前鋒柏德列舒希克頭槌得手先開紀錄，下半場這位利華古遜前鋒更射入半場超遠程笠射，靠這記世界波擊敗蘇格蘭，以2:0勇挫對手旗開得勝。

自1998年的法國世界盃後，蘇格蘭就此絕緣各個大賽，今次難得有主場之利，可惜阿仙奴後衞基蘭泰亞尼賽前訓練受傷缺陣，但安德魯羅拔臣及麥湯米尼等主力悉數擔正；對手捷克兩名韋斯咸球員華迪美高法爾及湯馬士蘇錫克同樣正選上陣。上半場雙方中場混戰居多，蘇格蘭以隊長羅拔臣的後上抽射最具威脅，惜被對手門將華斯歷克撲出。惟戰至42分鐘，捷克一次右路傳中，前鋒柏德列舒希克力壓對方兩名守將升頂破網，助捷克以一球領先半場。

易邊再戰蘇格蘭換入修咸頓前鋒查阿當斯，攻力明顯有所加強，惟輪番攻門未能扳平之餘，更在52分鐘被先開紀錄的舒希克把握一次反擊機會，看準蘇格蘭門將大衛馬素爾企出禁區外，剛過半場隨即起腳笠死對手，靠此記金球增添比數。雖然蘇格蘭此後未有放棄，然而始終未能射破全場表現神勇的捷克門將華斯歷克的十指關，最終以0:2落敗。

下輪蘇格蘭將在周五南下鬥周日全取三分的英格蘭，且看能否爆冷從「大哥」身上偷雞取分。