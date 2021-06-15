【匈牙利0:0葡萄牙】

上半場開波！普斯卡斯球場是今屆唯一100%入座率的球場。

陣容短評：葡萄牙強陣應戰，由C朗領銜，般奴費南迪斯亦正選上陣；匈牙利則以3中堅陣式應戰。

匈牙利正選陣容（3-5-2）

門將：古拉施斯

後衞：安達博卡、韋利柯賓、艾迪拿施沙拉爾

中場：洛夫蘭西斯、基連希士拿、阿當拿基、安達斯舒哈化、阿迪拿費奧拿

前鋒：路蘭沙拉爾、施沙拉爾

葡萄牙（4-3-3）

門將：魯爾柏迪斯奧

後衞：尼爾遜施美度、魯賓戴亞斯、比比、拉菲爾古里路

中場：丹尼路彭利拿、般奴費南迪斯、威廉卡維奴

前鋒：貝拿度施華、基斯坦奴朗拿度、迪亞高祖達

葡萄牙將作客匈牙利在布達佩斯的主場普斯卡斯球場，匈牙利賽前未增傷兵，但助球隊在附加賽躋身決賽周的20歲新星蘇保斯拉爾，因傷無緣出戰今屆賽事，已是最大噩耗。葡萄牙近日也有壞消息，兩閘皆可勝任的祖奧簡斯路確診新冠肺炎退隊，暫時未有其他球員中招，本代表葡萄牙U21的達洛治獲補選，但預計今場右閘會出尼爾遜施美度踢正選。

2016年歐國盃冠軍葡萄牙今屆力爭衞冕，球隊近態不俗，6場不敗且防線穩健，今月兩仗熱身賽錄得1勝1和，首戰雖與西班牙悶和0:0，但第2仗以4球大勝以色列。

匈牙利在各項賽事近11場保持7勝4和的不敗紀錄，包括數月前的世盃外以3:0大勝聖馬力諾、4:1勇挫安道爾，以及上周鬥塞浦路斯和愛爾蘭的兩場熱身賽。

開賽時間：16/06 12:00pm

Now618及616台直播

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