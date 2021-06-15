歐國盃眾多爭標列強首戰都報捷，惟獨西班牙周一在E組失威，與瑞典合演了今屆首場0:0賽事。浪費了起碼兩次黃金機會的前鋒艾華路莫拉達，賽後成為「狂牛」一條不濟鋒線的箭靶，加上背後問題是近年堅持不變的踢法，因球員級數難與盛世時相比，戰術上沒因應潮流或現有陣容作太大調整，落入「識控唔識射」的尷尬場面。

文：盧卡東尼

事實上，西班牙在歐國盃開鑼前已十分運滯，隊長布斯基斯與中堅迪亞高洛蘭迪先後確診新冠肺炎，全隊一度要隔離，需要召替補球員候命，並找U21球員代戰熱身賽，嚴重影響備戰。就算賽前已證實一隊大部份球員都可如期亮相，但全體球員賽前兩天才接種疫苗，在諸多場外的事情要顧及下，首仗果然無法打響勝鼓。

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球員確診影響備戰

瑞典開賽即呈死守姿態，全隊退縮至後半場防西班牙來襲。縱使狂牛上半場攻勢不少，可惜臨門最後一腳無法把握，當中在37分鐘出現了比賽中最佳的入球機會，因瑞典後衞解圍預判失誤，讓莫拉達迎來了單刀，惜他情急下竟射斜。值得一提，一向着重傳控的西班牙上半場佔84%控球率，且完成了419次傳球，打破該項賽事的半場傳球紀錄，當中在對方半場的傳球就高達303次同樣刷新紀錄，但隨着賽事進入下半場，球隊的射門質素仍未見改善，當中莫拉達50分鐘再有次禁區頂射門，再次未能命中，結果這位表現令人失望的祖雲達斯前鋒在66分鐘被換走，只是入替他的沙拉比亞，甚至及後上陣的謝拉特摩蘭奴和奧耶沙巴爾等，也無法替西班牙打破悶局，在17次攻門只得5次中框下，只能與瑞典互交白卷。

安歷基盲撐莫拉達

自昔日傳球大師沙維及恩尼斯達淡出後，西班牙一直陷入難題。想回味以往巴塞式的Tiki-Taka，可是也知道現時球員質素已難比當年，結果想變又不徹底，導致近年屢在大賽舞台無甚佳作。以今戰為例，未知是否體能問題，前場緊迫不夠，結果下半場早段至中段的侵略性一般，但主帥安歷基賽後繼續固執，否認西班牙遇上瓶頸，同時也力撐莫拉達：「我不會在第二戰對波蘭前改變任何計劃，會嘗試每仗都採取相同踢法，並努力做到最好。我聽到莫拉達被球迷噓，但我相信他可忍耐，他被換下時也有掌聲，在我看來他踢得很好。」

不過，曾經歷狂牛盛世的該國名將法比加斯，評述這場比賽時就認為西班牙要先對症下藥，解決鋒線問題：「我必須說西班牙還是有質素的，但你看完上半場就會問他們為何沒能把握。我覺得重要是不管你的進攻點如何，大家談論的還是你如何終結比賽。」