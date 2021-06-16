歐洲足協（UEFA）周三宣佈，奧地利前鋒阿拿奧杜域因在早前歐國盃C組對北馬其頓時侮辱對手，被罰停賽一場，阿拿奧杜域將無法在周四奧地利作客荷蘭的C組第二場分組賽上陣。

阿拿奧杜域在周日奧地利3:1擊敗北馬其頓的比賽中後備上陣，並在89分鐘建功。之後他在慶祝時候出現了過激行為，一度要隊長阿拉巴出手阻止。賽後北馬足總在社交網站上表達不滿，同時表示已經去信UEFA，要求對阿拿奧杜域進行處分。

UEFA周二委派專員調查事件，並迅即在周三決定罰阿拿奧杜域停賽一場。UEFA在聲明指：「奧地利隊球員阿拿奧杜域，因侮辱另一名球員，被罰在UEFA的正式比賽停賽一場。」據外國傳媒指，阿拿奧杜域當時辱罵了擁有阿爾巴尼亞血統的北馬球員阿里奧斯基，不過這名32歲奧地利球星隨後在IG上道歉，表示自己並未有任何歧視，但UEFA顯然不接受，最終罰他停賽一場。

另外，魯迪格從後咬法國中場保羅普巴的背部兼胸襲對方一事，UEFA翻看事件後，決定不展開紀律聆訊。換言之，德國下場對葡萄牙時，魯迪格不用停賽。

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