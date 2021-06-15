開幕戰大勝的意大利，周三在A組第二輪的對手是瑞士。縱使意軍氣勢正盛，但觀乎包括他們在內，首輪大部份強隊都無力在半場取得領先優勢，這與對手常將防線縮後有關，今仗面對韌力強兼有一分在手的瑞士戰況料相若，「半和」可以一捧。

文：盧卡東尼

意大利在開幕戰主場大勝土耳其3:0，在文仙尼麾下踢法和以往大不同，由保守轉趨主攻，強調掌控中場，而且今屆歐國盃有主場球迷打氣下，氣勢凌人。不過，開幕戰面對一開局就力求死守的土耳其，藍軍上半場慘吃悶棍，10次攻門竟無一命中，戰至下半場才藉對方中堅美列迪美羅擺烏龍領先，在對手壓上下，意大利進攻得到更大空間，最後靠恩莫比尼與恩斯治尼各入一球，湊成3:0大勝。

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瑞士一分在手求和

估計意大利今戰遇上瑞士時，戰局也差不多。瑞士實力比土耳其強一些，首仗對威爾斯未能全取三分有點可惜，雖然掌控局面兼靠比列安保路打破僵局，但之後被威爾斯一次死球攻勢攻陷，大意失兩分。不過，因為今屆分組第三也有機會出線，瑞士現有一分在手也不用搶攻，況且明知對手是勢頭甚勇兼有主場優勢的意大利，今戰一定與土耳其採取的策略一樣，先做好防務抵禦意軍，再看看對方換邊後會否體能下降，尋求反擊機會。

軍情方面，意大利右閘費奧倫斯鐵定缺陣，空缺會由上仗後備入替他的拿玻里後衞迪羅倫素填補，相信影響不大。至於中場馬高華拉堤雖在練習期間的友賽重返球場，但由於比賽狀態不足，預計文仙尼會先將他放在後備席，而且球隊上仗排出的三人中場線問題不大，也替前線提供了有效支援，相信今役會以不變應萬變。

列強「半和」數據強

至於瑞士後備門將莊拿斯安連因傷退隊，球隊早兩天前補選了效力史特加、未曾踢過國家隊的基哥高保，但後者預計不會動搖恩尼森馬的正選位置，其他球員則無傷無病，但前鋒施費洛域上仗明顯缺態，加上在國家隊大賽表現總靠不住，相信意大利防線唯一比較擔心的是上場多次力爆威爾斯防線的比列安保路。

瑞士攻力並不強，而且在歐國盃已連續四場半場交白卷。在F組未開鑼前，所有已亮相的列強中，除比利時可在半場領先對手，其他如意大利、英格蘭、荷蘭及西班牙等，首仗都同樣半場與對手悶和；既然這個數據今屆頗有看頭，再追捧無妨。