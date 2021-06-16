此前有美國傳媒報道，湖人球星勒邦占士（LeBron James）將會改穿6號球衣，不過這件23號球衣來季就不會傳給3號的安東尼戴維斯（Anthony Davis）。直至周二，湖人終於在社交網站確認了這個消息，下季將會由23號改穿6號。

在7月上映的電影《太空也入樽》穿6號球衣的勒邦占士，來季在湖人亦會改穿6號，不過有消息人士指，占士雖然改穿6號球衣，不過AD就仍然在2021/22球季仍然會穿上3號球衣。勒邦占士在騎士展開NBA生涯時是穿23號球衣，最初於國際賽為美國男籃效力時則穿6號。2010年他首度離開騎士加盟熱火，由於該隊的23號球衣早已因為米高佐敦（Michael Jordan）而榮休，故他在熱火是穿6號。在熱火度過四季後，占士重返騎士並穿回23號球衣，2018年加盟湖人後亦繼續穿這個號碼，直至21年占士終於決定重披6號球衣。

2019年夏天，有傳占士曾計劃改穿6號，將23號讓予當時過檔湖人、之前效力塘鵝並一直穿23號的安東尼戴維斯，惟據報Nike以指他們已製造了大量占士的23號商品，轉換號碼將令他們蒙受很大損失而未有成事。占士曾表示，他是受到米高佐敦影響而選23號，其後亦曾透露穿6號是受到NBA名宿標羅素（Bill Russell）和J博士艾榮（Julius “Dr. J” Erving）激發。

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