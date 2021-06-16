葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）日前喺記者會上拎開兩支可樂叫大家飲水一幕成為咗網絡熱話，法國球星保羅普巴喺周二嘅賽後記者會上亦都有樣學樣，不過佢拎走嘅唔係可樂，而係同屬賽事贊助商嘅啤酒。

普巴周二賽後同教練迪甘斯出席記者會，當時檯上面除咗兩支可樂同水之外，仲放咗一支歐國盃贊助商嘅啤酒。普巴雖然冇拎走可樂同叫大家飲水，不過就靜雞雞咁將支啤酒放咗落地下。其實普巴喺2019年已經成為咗穆斯林，而酒類飲品對穆斯林嚟講亦都係禁忌之一，相信普巴嘅舉動可能係唔想自己幫啤酒贊助商賣廣告啦。

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