周二歐國盃F組法國以1:0擊敗德國，其中在曼聯表現經常受到評擊的法國中場保羅普巴，回到國家隊再次交出亮麗表現，有尼高路簡迪在身後掃盪之下，普巴今場完美發揮出中場指揮官的角色，傳送恰到好處，跟曼聯的普巴如同另一個人似的，成功當選全場最佳球員。

在國家隊如同大佬級的普巴，今場在中場深有大將之風，上半場多次以精準的長傳轉移，攻擊德國3中堅陣容兩閘的空位，其中全場唯一入球，正是來自普巴長傳給左閘盧卡斯靴南迪斯，後者才可以第一時間傳中令對手擺烏龍；出色的表現更令德國中堅魯迪格情不自禁，在完半場前從後咬普巴兼施以胸襲。

下半場雖然受制於德國搶攻，普巴表現不及上半場亮眼，但麥巴比兩次單刀機會都是來自普巴的傳送，惜最終麥巴比「走快半步」越位在先，令法國未能擴大比數，但普巴最終全場跑動了10.6公里，交出3次攔截及5次搶回皮球，成功助法國保住勝局。

其實不只是普巴，多名法國球員如班捷文柏華特、盧卡斯靴南迪斯、基沙文等人，國家隊的表現均比起球會優勝，這亦解釋了為何迪甘斯會堅持起用這批，在球會表現不佳的球員。

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