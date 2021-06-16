英格蘭右閘阿歷山大阿諾特（TAA）月初出戰歐國盃熱身賽時弄傷大腿肌肉，已肯定無法出戰決賽周賽事。目前在默西賽德郡繼續接受治療的他，趁養傷期間搞搞新意思，他周二在個人社交媒體分享新髮型，似乎是「抄考」英軍隊友加雲菲臘斯。

現時繼續為大腿筋養傷的TAA，早前據報只需休戰一個月就可回歸利物浦報到，比預期中需要的六周時間短。除了他的傷患令球迷擔心，其新髮型也引起球迷熱烈討論，他這天在IG Story上載了自己的新辮子頭造型，他頭頂分了很多條界，綁成多條小辮子，跟他平日一頭蓬鬆的曲髮有很大差別。

球迷更加發現，他的髮型跟效力列斯聯的隊友加雲菲臘斯非常相似，後者於今屆歐國盃首輪分組賽妙傳造就史達寧入波，協助英格蘭以1:0小勝克羅地亞，TAA想學習對方亦不出奇。他的髮型有點像效力車路士的英格蘭右閘尼爾斯占士，相信都是參考英軍隊友構思出來。TAA現時有足夠的時間待傷患完全康復，紅軍要在七月底才會於法國或奧地利進行季前訓練營，之後舉行一系列熱身賽。

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