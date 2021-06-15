【綜合巴西外電】周一上演的美洲國家盃A組首場賽事，雖然阿根廷有美斯於上半場射入靚罰球先拔頭籌，但智利下半場有伊度亞度華加斯12碼補中，阿根廷最終被1:1逼和，未能旗開得勝。

今屆美洲盃原定由哥倫比亞及阿根廷主辦，但前者爆發反政府示威，後者則因新冠病毒疫情嚴峻，最後改由巴西接辦。周一阿根廷對智利賽前，里約熱內盧的山度士球場內播放了三分鐘短片，向去年11月離世的阿根廷球王馬勒當拿致敬。

形勢佔優的阿根廷在33分鐘開紀錄，美斯在禁區外主射罰球直接破網，射入個人第73個國際賽入球，助阿根廷領先1:0。阿根廷及後再有拿達路馬天尼斯於禁區內射門斜出，錯過拉開比數的機會。智利在換邊後表現得更為進取，並於57分鐘追成平手。維達爾在禁區內被達利亞費高踢跌，球證經VAR確認下判罰12碼，維達爾親自操刀但被達米安馬天尼斯撲到，皮球之後中楣彈出，伊度亞度華加斯頭槌補中為智利扳平。阿根廷之後繼續施壓但未能增添入球，結果繼月初的世盃外後，再次與智利賽和1:1。

同日另一場A組比賽，巴拉圭憑安祖羅美路梅開二度，於下半場連追三球，以3:1反勝有古拿領紅被逐的玻利維亞。阿根廷下仗將於周五對烏拉圭，智利亦會在同日出戰玻利維亞，巴拉圭則於下周一鬥阿根廷。