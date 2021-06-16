24隊的歐國盃決賽周總會出現這樣的比賽，不能說俄羅斯及芬蘭不努力，只是礙於球員質素所限無法創造太多威脅攻門，所以勝負往往在一球上落之間。而今仗俄羅斯球迷就要感謝好波之人阿歷斯米蘭卓克的靈光一閃，帶領國家隊打開今屆歐國盃的勝利之門。

今屆俄羅斯的26人名單中就只有4名外流兵，而當中就只有阿歷斯米蘭卓克效力五大聯賽的歐聯球隊。去年夏天以1,500萬歐元（約1.4億港元）加盟意甲阿特蘭大的米蘭卓克早在俄羅斯聲名在外，與孖生兄弟的安東米蘭卓克撐起莫斯科火車頭的中前場，雖然獲得外流機會，但在國家隊依舊不獲戰術保守的查卓蘇夫待見，不論三年前的世界盃，抑祉此後的歐國聯及外圍賽都甚少獲得正選機會。

不過先輸一場之下，面對同組實力最弱的芬蘭，查卓蘇夫亦不能再保守，今仗讓這位25歲中場擔正，與另一位外流兵高路雲支援迪斯尤巴。雖然俄羅斯唯一戰術還是長波交予長人中鋒迪斯尤巴，依靠其禁區內威力爭取入球，但今仗的勝負關鍵卻是米蘭卓克一下小範圍的左腳熨射。其實當時米蘭卓克身前已有好幾名芬蘭守衞，但他依然處變不驚，卻在未需拉弓之下射出網頂波收死兩場比賽表現出色的芬蘭門將哈迪基，足以成為救國英雄。

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