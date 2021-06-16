香港足總董事會選舉將於下周五進行，現時董事會九席中，有五席任期屆滿，將要改選。足總周三公佈候選人名單，早表明會參與的前董事伍健和康寶駒均在名單之上，五位任期屆滿董事中只有曾王琬琪尋求連任。

足總董事局其中五席，包括現由王威信及曾王琬琪擔任的兩席與球會有聯繫之董事及現由許國定、單日堅和邱浩波擔任的三席與球會無聯繫之董事共五席的任期屆滿，下周五將選出五人代表，今次選出的董事任期為四年，將於2025年屆滿。以上五人中，只有曾王琬琪爭取連任，但轉戰與球會無聯繫之董事，她的提議者為東昇，和議者為公民。

現董事局特別顧問伍健與足總前主席兼名譽副會長康寶駒早前高調表示會參選，且與另外三名參選人莫文韜、譚秉智及鄧澍焙發表政綱，提出四大目標，包括提升足總管治水平、嚴格執行內部審計機制、塑造「為足球服務」機構文化及加快推動「展望2025策略計劃」。其餘參選人方面，晉峰會長黃俊雄參選與球會有聯繫董事。

2021香港足球總會董事會選舉候選人名單

與球會有聯繫的董事（兩席）：伍健（傑志）、譚秉智（香港飛馬）、黃俊雄（晉峰）、王紹基（九龍城區）

與球會無聯繫的董事（三席）：曾王琬琪、莫文韜、陳曉峰、鄧澍焙、康寶駒、方時俊

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