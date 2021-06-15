日本天皇盃周三續上演第二圈賽事，其中東京綠茵（圖）迎戰同為乙組的岡山綠雉是最勢均力敵一役，由於綠茵近仗總入球偏少，而且兩軍近季交手亦同樣總入球不多，今役宜取「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期三101；今日5:00pm開賽）

綠茵目前在日乙排第九位，而且近5場共獲4勝1負，今役又有主場之利，牌面上似乎較綠雉為高。不過，今役捨綠茵主W而取入球「細」，是因為綠茵近仗迎綠雉成績麻麻，反而2軍近9次交手，有8次總入球都在2球或以下，加上綠茵近仗總入球亦不多，近6場有5場開「細」（見附表1），因此，今役宜取入球「細」。有一點值得留意的是，綠茵雖然之前曾五奪日皇盃，但自從永井秀樹在2019年掌帥後，球隊的取向似乎有變，不太重視盃賽，因此，今役主力如中前場球員佐藤優平、端戶仁等會否正選列陣，實屬疑問。

綠雉目前在日乙排第14位，近5仗只得2勝1和2負，不過球隊剛於上場作客以1:0擊敗新潟天鵝，令天鵝失去榜首位置。綠雉還有一個特色，就是在客場表現遠勝主場，球隊今季聯賽主場僅一勝，但作客卻獲5勝3和2負，加上今役主力如前鋒上門知樹等料會披甲，有力與綠茵一戰。可別忘記，綠雉近三次到訪綠茵竟然全部勝出，當中兩場半、全場開[和/贏]，一場開[輸/贏] （見附表2），喜歡扒冷的朋友，今役可再追綠雉開[和/客]。

文：數人

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。