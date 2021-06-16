周二歐國盃F組德國鬥法國的大戰進行之前，安聯球場突然出現「天降奇兵」一幕，猶如電影情節般有降落傘空降現場，更幾乎撞落觀眾席險象環生。幸好他最後成功降落球場，只是受輕傷。

據比賽片段顯示，開賽前一位來自國際環保組織《綠色和平》的傘兵，在印有「反對石油」的黃色降落傘下，空降德國主場安聯球場。他接近落地時，絆到連接運動場攝影機的電纜後失控打圈，險些撞到球員們及觀眾，法國主帥廸甘斯亦馬上找地方掩護。該名傘兵飛過看台後，最後滑向球場成功降落。在降落位置附近的德國後衞魯迪格及中場魯賓高辛斯，即時跑上前觀察其情況，據報他只是受了輕傷，由保安帶領下離開球場，並在場邊接受治療。

德法大戰是今屆歐國盃其中一場最矚目的賽事，該位傘兵似乎看中這點，希望宣傳棄用石油這種化石燃料。《綠色和平》德國分部的Twitter亦發文表示，這位傘兵是針對歐國盃其中一間比賽贊助商福士（Volkswagen）而來：「福士，是時候棄用石油了！綠色和平倡議者在比賽中出現，是希望反對這間比賽贊助商，並要求他們不要再售賣會令破壞氣候的柴油車和汽油車！」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波