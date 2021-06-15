歐國盃周三頭場為B組俄羅斯主場鬥芬蘭。芬蘭上仗鬥丹麥展現韌力，並以一球小勝，相反俄羅斯上仗慘吞比利時三蛋，後防表現不穩更失誤頻頻，今仗讓半/一難看好，寧撐芬蘭下盤。（球賽編號：星期三1；now616及618台今日9:00pm直播）

俄羅斯上仗鬥比利時雖有主場之利，但整體表現令人失望，中堅施美安洛夫及門將蘇連接連失誤令球隊落後兩球，雖然下半場轉打三中堅，惟效果不大，最終以0:3大敗。後防表現欠佳，前場球員同樣平平無奇，中場高路雲和祖比連等人毫無輸送，迪斯尤巴在前場獨力難支，令球隊破門乏力最終大敗。

另邊廂，首次出戰歐國盃的芬蘭，上仗鬥丹麥全場被強攻下，仍憑柏林聯前鋒普贊柏路在下半場頭槌奠勝，贏得隊史歐國盃首場勝仗。球隊陣容雖然不算亮眼，但整體紀律好，戰術執行力不俗，全場受壓下依然保持不失，效力德甲利華古遜的門將哈迪基更救出賀積查治主射的12碼，信心大增下，有力維持水準演出。形勢方面，芬蘭目前三分在手，相反俄羅斯未有分下急須搶分，預計俄羅斯會壓前搶攻，或有利芬蘭的防守反擊，撐芬蘭下盤。

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