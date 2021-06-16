意大利今屆歐國盃的門將位置交棒到年僅22歲的基安盧基當拿隆馬手上，這位AC米蘭青訓產品已經保持了國際賽695分鐘不失球紀錄，向意大利傳奇門將索夫的1,143分鐘不失球紀錄再邁進一小步。

即將自由身離開AC米蘭的當拿隆馬，在首場歐國盃分組賽中未有因轉會問題分心，繼續保持不失球紀錄，最終協助意大利大勝土耳其3:0。連同上場比賽，當拿隆馬已經在國際賽695分鐘不失球，對上一次被攻破大門已經要數到去年10月對荷蘭的歐國聯賽事。

雖然當拿隆馬距離由索夫保持的1,143分鐘不失球紀錄仍有5場之差，不過索夫近日接受訪問時就表示，期待這位後輩能夠打破自己的紀錄：「如果我的紀錄被打破的話，我會感到高興，因為這代表意大利能夠殺入今屆歐國盃決賽。不過即使當拿隆馬在今屆賽事失球，我認為意大利仍然有足夠能力扭轉局面。」

除了當拿隆馬外，上場獲選最佳球員的羅馬後衞史賓亞蘇拿亦成為了意軍今屆的一路奇兵，他接受意大利天空體育訪問時表示，意大利的主場之利成為了球隊致勝的關鍵之一：「意大利的球迷從羅馬的街道至到奧林匹高球場都一直為我們打氣，令我們非常感動。加上我們擁有一個很出色的陣容，我只是做足球教練對我的指示。」

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