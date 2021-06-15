葡萄牙周二在尾段連入三球，以3:0擊敗匈牙利。梅開二度的基斯坦奴朗拿度以11球成為歐國盃史上入球王外，他與葡萄牙今仗亦創下多項紀錄，當中他更以36歲零130日成為歐國盃最年長梅開二度的球員，看來他賽前叫大家遠離汽水多喝水，亦是他的養身技巧之一，所以到賽事尾段依然有氣有力。

-C朗成為首位史上首個參與5屆歐國盃 (2004, 2008, 2012, 2016和2020)的球員。

-C朗成為首位在5屆歐國盃都有入球的球員。

-C朗以11個入球，打破法國射手柏天尼9球的紀錄，成為歐國盃史上入球最多的球員。

-C朗以以36歲零130日成為歐國盃最年長梅開二度的球員

-今場為C朗在歐國盃及世界盃上陣的第39場，打破了德國舒韋恩史特加38場的紀錄，成為在大型國際賽事上陣最多的歐洲球員。

-葡萄牙3:0擊敗匈牙利，是計1964年蘇聯擊敗丹麥後，衞冕球隊首仗的最大勝仗。

-葡萄牙成為首支在比賽最後10分鐘攻入3球的球隊

賽後C朗亦在社交媒體發文：「球賽必定困難，但你一定要戰鬥到底，相信自己的能力，從來不會有輕鬆應付的對手和立即能贏下的比賽。歐國盃是個大舞台，只有最佳的球員才能參與，每場的勝利都要具備必勝的決心和無私的態度。今場是一場大勝仗，葡萄牙！向我們的目標前進吧！我們將全力以赴，為支持我們的葡萄牙人帶來更多歡樂！」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波