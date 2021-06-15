歐國盃F組，法國最終憑對方曉姆斯的烏龍球1球擊敗德國，今仗兩隊的共同點同樣有老將回歸，法國就有賓施馬，德國就有湯馬士梅拿和曉姆斯，雖然曉姆斯先擺烏龍，但他對德國的作用亦非常大。

德國在18年世盃不成功的經驗後，曾一度棄選如梅拿、曉姆斯等老將，但教練路維今次歐國盃決定重召2人，明顯就希望運用2人的經驗助球隊的更佳的發揮。筆者認為，兩位老將今仗亦打出他們的水準，唯獨路維的戰術令球隊最終未能取勝。

先說曉姆斯，雖然他開賽初段擺烏龍，但其實在慢鏡顯示，他一早知道基利安麥巴比正在入攝，他唯一可以用就是截下皮球，可惜卻誤射入自己門將。其後他的表現尚算穩定，多次在與麥巴比1對1的較量下，他都能成功瓦解攻勢，下半場麥巴比一次全速推進，更被曉姆斯最後一刻鏟截破壞。數據上，曉姆斯除了有9成的傳球成功率外，4次的空中爭頂亦有3次成功，

前場梅拿今仗在前場雖然未有很多的埋門機會，但他亦經常入攝，與隊友做不同的配合，可惜始於未能攻破法國的大門。今仗路維希望三位前場球員可以不停走位，去破壞對方的防線，可惜法國單獨球員具質質外，兩位中場普巴和簡迪今仗亦做很多協防的工作，令德國無法入球。

德國過去一向是一支紀律性高，執行力非常強的球隊，10年世盃球隊就以快速的防守反擊戰術，14年世盃奪冠，就用猜傳戰術稱霸，但回看今天德國的表現，大多都以傳中球最具威脅，似乎未有一個太明顯的進攻套路，亦令球隊難以撕破法國的防線。

而事隔6年再為法國上陣的賓施馬，今仗的表現其實不俗，做好第一點和回後的工作都順利完成，第一個入球正正是他回給普巴後產生。不過，受制於球隊下半場較為保守的戰術，賓施馬發揮的機會不太多，不過，明顯他的回歸更球隊前場的攻擊力更強。

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