威爾斯正出戰在歐國盃決賽周，來自當地北部城鎮莫爾特的網絡紅人Alaw Haf，近日就以一輯性感火辣照片，為一眾國腳打氣。這位23歲內衣模特兒更直言，在全隊當中最愛賓戴維斯。

英國傳媒報道，Alaw是利物浦大學法律系畢業生，但在新冠肺炎疫情期間失業，於是她便將自己的相片及短片，上載到收費內容網站OnlyFans，結果大受歡迎，目前月入更高達5,000鎊（約5.5萬港元）。

Alaw最近就分享了一輯穿上威爾斯球衣或披上當地國旗，以表達對國家隊的支持。「我個人認為國家隊有不少英俊的球員，我最喜歡的就是賓戴維斯，這很大程度是因為他會說威爾斯語，那種威爾斯口音實在無可匹敵。之後就是尼高威廉斯，但他大概會認為我的年紀太大了。」Alaw說。「我向來是一位忠實的球迷，無法親身觀戰實在令人失望。我決定透過自己的平台，向威爾斯大軍表達支持，並留在家中欣賞他們的比賽，而反應似乎相當不俗。對於我身為威爾斯人所表達出來的自豪，訂閱者都十分受落。」

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