東京奧運將在今夏七月展開，當中籃球項目繼續以美國「夢之隊」的陣容最值得期待。拓荒者球星尼拉特（Damian Lillard）和勇士前鋒祖蒙特格連（Draymond Green），據報周二作出初步承諾會出戰奧運，令力爭四連霸的美國隊再如虎添翼。

據《The Athletic》籃球記者周二收到的消息指，尼拉特和格連已初步答應今夏會為美國隊出戰東奧，是今夏首兩位承諾會參與奧運的球員。美國男籃今年三月公佈過一份東奧國家代表隊的教練團及最後57人大軍名單，尼拉特和格連亦悉數在陣，不過當時仍要待球員落實決定是否會出戰。今屆奧運有機會是尼拉特初次踏上奧運舞台，他在2016巴西里約奧運未能入選美國隊名單，格連則會是繼2016年後生涯第二次為美國隊出戰奧運。

兩位球星因不需要打季後賽而有足夠的空檔期，尼拉特效力的拓荒者於西岸首圈被金塊淘汰，而格連效力的勇士亦在附加賽不敵灰熊止步，未能躋身季後賽。報指續指，美國隊亦希望獲得巫師後衞比爾的點頭出戰東奧，此前他未踏上過奧運舞台，ESPN名記Adrian Wojnarowski也續稱，美國隊有信心說服到塞爾特人新星塔圖（Jayson Tatum）出征。美國隊今年會續由馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）執教，球隊會於7月6日在拉斯維加斯進展開訓練營。

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