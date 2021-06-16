歐國盃開鑼僅兩日，就在丹麥對芬蘭一仗發生基斯甸艾歷臣疑心臟停頓暈倒場上的突發事件，令外界極為關注；怎料周二法德大戰，再有法國右閘班捷文柏華特遭對手膝撞頭部倒下，同樣需要治理一段時間。他賽後承認自己當時也有10至15秒失去意識，引來一眾網民批評讓他繼續比賽，是罔顧球員安危。

比賽踢至58分鐘，德國一次右路進攻傳中，遠柱的柏華特欲解圍，卻被後上的德國左翼衞魯賓高辛斯飛膝撞中頭部，倒地不起，而來自西班牙的執法球證卡路士格蘭迪卻沒有在事後給予高辛斯黃牌，而柏華特隨後由軍醫入場治理後，也繼續比賽，只是他賽後受訪，就坦言被膝撞受傷後一度失去意識。

「是的，我受到嚴重撞擊，失去了意識大約10到15秒，但之後情況就好了一點。」這位法國守將受訪時這樣說。不少球迷就在網上表示對情況擔憂，認為發生完艾歷臣事件後，歐洲足協（UEFA）或國際足協（FIFA）應更加注意球員受傷或感到不適時，要如何處理：「真的很尷尬。雖然足球是世界最受歡迎的運動之一，但當球員比賽時突然失去意識，是腦袋受傷的一種，應該作出更好的處理方法。就算柏華特可繼續比賽，這樣處理也是罔顧球員健康或性命的一種行為，UEFA或FIFA必須有所行動。」

丹麥國腳艾歷臣3天前在對芬蘭一仗，突然在沒有與對手爭持或碰撞的情況下心臟停頓倒下，一度不省人事，雖然當時急救及時，這位中場及後也蘇醒及沒有生命危險，但職球員受事件影響心情，UEFA竟要求球員要在當晚或翌日早上完成這場被腰斬的比賽，被批評太冷血，為了讓球賽順利完成，而沒有理會球員感受。

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