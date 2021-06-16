NBA周二公佈20/21球季最佳陣容，入選一隊陣容的包括有今季得分王「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）、新料常規賽MVP祖傑（Nikola Jokic）和小馬新星當錫（Luka Doncic）等等，今季未能帶領湖人衞冕的球星勒邦占士（LeBron James）則宣告落選，是他來到紫金兵團三季後第二度未能入選一隊。

今季表現最出色的五位球員會被選入NBA最佳陣容一隊，常規賽場均獲得32分成為得分王的咖喱仔，再以42.1％三分命中率贏得常規賽三分王，更獨力領勇士打入附加賽，生涯第四次入選一隊陣容當之無愧。上周獲頒常規賽MVP的祖傑，亦在拍檔謝美梅禮（Jamal Murray）提早收咧後，帶領金塊打入季後賽次圈，他在季後賽場均奪29.8分和11.6籃板，全能表面獲得肯定。今年是他生涯第二年入選一隊，並是連續第三年入選最佳陣容。另外入選的三位球員還有小馬新星當錫、公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）和快艇球星尼納特（Kawhi Leonard）。

占士名字僅出現在二隊陣容，與拓荒者控衞尼拉特（Damian Lillard）、太陽「神控衞」基斯保羅（Chris Paul）、76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）和紐約人前鋒蘭度爾（Julius Randle）一同入選。這位36歲的4屆總冠軍得主，今季經歷足踝傷患休戰逾一個月，加上隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）同告受傷休戰影響狀態，衞冕的湖人最後提早於季後賽首圈出局，占士生涯已是第三次入選第二隊，前季他初來到湖人時同遇傷患，更被列入三隊陣容，不過這仍是他歷來第17次入選NBA最佳陣容。

NBA最佳陣容一隊

球員（球隊） 一隊陣容票數

安迪度安寶（公鹿） 100票

祖傑（金塊） 99票

史堤芬居里（勇士） 98票

當錫（小馬） 55票

尼納特（快艇） 28票

資料來源：ESPN.COM

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