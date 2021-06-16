香港足球代表隊於周三凌晨以0:4不敵巴林後，以為錯失了直接晉身亞洲盃外圍賽第三圈的機會，需要轉戰附加賽。不過，亞洲足協（AFC）其後「釋法」，確認港足晉身亞盃外第三圈。

世盃外與亞盃外為聯合賽事，成績同時關乎兩項大賽。原定世盃外次圈，八組中的四支最佳第四名球隊才可以晉身亞盃外第三圈，其餘球隊需要轉戰附加賽。阿富汗賽和印度後，加上港足未能在巴林身上取得分數，令港足只在八支第四名球隊中排第五，本來要轉戰附加賽。

然而，亞洲足協今日確認，港足會直接晉身亞盃外第三圈。亞洲足協指，因已有13支球隊2023年亞洲盃主辦國中國與衞冕的卡塔爾均取得亞洲盃決賽周入場劵，因此除了三支成績最差的小組次名球隊、所有小組第三名球隊外，所有小組第四名球隊及三支最佳成績的小組第五名球隊均可以晉身亞盃外第三圈，總共22支球隊，餘下的兩個席位，由成績最差的四支小組第五名球隊透過附加賽產生。因此，於小組排第四的港足，順利晉身亞盃外第三圈。

亞盃外第三圈原定今年三月起展開，疫情下暫定於明年二月起進行，24支球隊分成六組，進行主客制雙循環賽事，每組首名及五隊最佳次名可晉身決賽周。

亞盃外第三圈參賽球隊名單

世盃外亞洲區次圈成績最差的三支小組第二球隊：塔吉克、烏茲別克、科威特

世盃外亞洲區次圈小組第三球隊：巴林、土庫曼、約旦、巴勒斯坦、馬來西亞、菲律賓、吉爾吉斯、印度

世盃外亞洲區次圈小組第四球隊：泰國、新加坡、蒙古、阿富汗、香港、馬爾代夫、斯里蘭卡、尼泊爾

世盃外亞洲區次圈成績最好的三支小組第五球隊：緬甸、也門、孟加拉

亞盃外附加賽參賽球隊

印尼、柬埔寨、中華台北、關島

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