德國於周二歐國盃F組主場0:1不敵法國，上半場擺烏龍的中堅曉姆斯，為法國「射入」全場唯一入球，但德國教頭路維賽後並不責怪他的失誤，反而讚揚全隊已經非常盡力。法國主帥廸甘斯賽後亦表示滿意球隊表現，並讚揚德國今仗給了他們很大的壓力。

回歸德國國家隊的32歲老牌中堅曉姆斯，於上半場20分鐘錄得致命失誤，當時法國中場保羅普巴大腳踢入禁區，並由盧卡斯靴南迪斯左路傳中，在門前的曉姆斯本想攔截身旁的基利安麥巴比，卻意外把皮球踢入自己龍。雖然他早段擺烏龍，但他整場對德國的作用非常大。即使球隊首戰出師不利，路維也沒有要怪曉姆斯的意思，他賽後說：「我不會為那個烏龍球責怪曉姆斯，那個時候他要解圍亦很困難。我們讓對手射入一個本能避免的入球，但我沒有要責任球隊的地方，我們已竭盡全力戰鬥到最後，奮戰了90分鐘，唯一欠缺的就是入球，以及下半場的能量。我們輸了比賽，但我們會繼續。」

此外，今次亦是德國隊史上首次歐洲盃首戰失利，該國自1972年首次參賽以來每屆歐洲盃出席，而且連續12屆首戰不敗，總成績7勝5和，上次首戰不勝是2004年被平荷蘭逼和1:1。今次在歐國盃首戰不敵法國，加上2018年世盃首戰負墨西哥，是德國史上首次連續2屆大賽「開門黑」。

法國主帥廸甘斯今仗帶領球隊旗開得勝，若法國最後能夠奪得歐國盃冠軍，他更會成為首人在球員及教練生涯都贏過歐國盃及世界盃冠軍。對於大軍今仗表現，廸甘斯就滿意，並稱德國給了他們很大的壓力：「今仗對陣一支非常出色的對手，我們有很好的表現，我知道我的球員會準備好。上半場我們可把球處理得好一點，下半場情況轉好，我們亦努力了全場，那是場硬仗。這只是我們首場賽事，在我們的組別，拿下這3分是非常重要，這場勝仗對我們來說是意義重大。」

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