法國1:0擊敗德國後，歐國盃首輪比賽完成，24支參賽球隊全部登場。其中法國比利時表現最對辦，意大利令人驚喜，英格蘭雖勝出卻有待觀察，西班牙卻令人失望。

最對辦球隊：法國、比利時

世界盃冠軍法國在F組對德國的大戰，雖只藉對手擺烏龍而獲勝，但整理上控制大局，賓施馬的回歸，球隊攻擊力更強。比利時缺少了受傷的主將奇雲迪布尼，仍然大勝俄羅斯三球，保持近年強勢。

最令人驚喜球隊：意大利、芬蘭

意大利缺席2018年世界盃後銳意改革，主帥文仙尼帶領的球隊前場壓迫、講求傳控、邊中結合，是一支主攻的球隊。雖說缺乏星味，但主攻的意大利，確令人驚喜。至於首次打入大賽決賽周的芬蘭擊敗有主場之利的丹麥，也讓人意想不到。

有待觀察球隊：英格蘭、德國、葡萄牙

英格蘭1:0擊敗克羅地亞，成功報了2018年世界盃4強落敗的仇，但球隊表現不算理想，前鋒哈利卡尼賽後更備受批評。德國雖敗給法國，但整體表現已比2018年世界盃時好，下一場對葡萄牙，將是關鍵。至於衞冕的葡萄牙，有隊長基斯坦奴朗拿度在對匈牙利時梅開二度兼破紀錄，之後對德國和法國將是真正考驗。

最令人失望球隊：西班牙、波蘭

西班牙素來講求控球在腳，以分組賽對瑞典為例，全場多達85%的控球率，可惜多達16次射門均未能轉化為入球。前鋒艾華路莫拉達多次錯失入球機會，更被外界猛烈批評。另外，波蘭敗給斯洛伐克，羅拔利雲度夫斯基繼續無法在國際賽踢出效力德甲拜仁慕尼黑時的水平。

最振奮人心事件：艾歷臣暖男隊友

丹麥於上周六歐國盃對陣芬蘭期間，中場基斯甸艾歷臣於上半場尾段突然倒下，球證即時吹停比賽召喚軍醫入場，為這名丹麥中場進行心外壓。事件本為悲劇，但不論球證、丹麥芬蘭兩隊球員、醫護人員甚至球迷，在事發後都盡全力幫忙，盡顯人性光芒兼振奮人心。加上艾歷臣已蘇醒兼似無大礙，事件算是不幸中之大幸。

最好路盤口：半場和

踢完頭12場分組賽後，有8場比賽都是半場和，當中7場半場波膽是0:0。不過在首輪比賽後失分的球隊，第二輪或要改變戰術搶分，所以在第二輪會否仍常出現半場和的戰果，有待觀察。

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