基斯坦奴朗拿度（C朗）於周二歐國盃F組對匈牙利的首仗梅開二度，超越柏天尼以11球成為歐國盃史上入球王，又以36歲零130日打破舒夫真高9年前的歐國盃最年長梅開二度球員紀錄。不過，今場或只是他入球旅程的起點，在今個夏天的歐國盃，還有兩大紀錄等他在餘下賽程打破。

首先，他只差1球，就可以追平高路斯在歐國盃加世盃的總入球紀錄。沒有歐洲球員在這項成就可超越前德國射手，他以19球在這項數據領銜，但C朗目前只落後1球，也就是說下場分組賽作客慕尼黑若再入球，就可以在過去擁護高路斯的一班德國躉面前逞強。

另一項紀錄，就是伊朗名宿戴伊的109個國際賽入球紀錄。周二的兩個入球，令C朗目前在國際賽的入球已累積至106球，只差3球就可以平紀錄。自從C朗踏入30歲後，他在國家隊的入球數比之前更驚人，不跌反升，從2016年起計算，他已在葡萄牙國家隊取得51球，而且用了53場達到這個驚人數字，所以絕不能小看他在今個夏天就刷新國際賽入球新紀錄。

C朗賽後就將自己今仗能在臨完場前入兩球，歸功於全隊：「匈牙利防守得很好，但我們最後還是入了3球。我很感激全隊幫助我入兩球，並成為賽後之星（歐洲足協官方今場最佳球員）。重要的是能在適當時刻入球，增添個人信心，現在我們要保持住這種狀態，尋求下一場比賽再勝出。」

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