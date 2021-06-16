西班牙周一在歐國盃E組失威悶和瑞典0:0，前鋒艾華路莫拉達兩次浪費入球黃金機會遭狠批，但相隔只一天，他租借至祖雲達斯的合約即被延長一年，意味下季他會繼續披上斑馬軍團球衣，留在意甲比賽。

莫拉達上季由馬德里體育會借往祖雲達斯，踢各項賽事取得20球進賬，平了他2016/17球季效力皇家馬德里時的單季最多入球紀錄，並獻出11球助攻。即使他剛在國家隊敗家，也無礙祖記履行承諾，和他延長多一季租借合約。

祖雲達斯的聲明這樣說：「不用說太多了，莫拉達就是在適當的時間出現在適合的地方。當然，他還會迎接另一年來臨。」

莫拉達已是第二度效力祖記。第一次來到都靈，是2014至16年期間，協助祖記在14/15球季殺入歐聯決賽，可惜最後1:3不敵巴塞隆拿失冠，但球隊一度扳平1:1一球，就由他射入。其後他被皇家馬德里購回，再於2017年過檔車路士，可是演出欠理想，然後在2019年以借將身份重返西甲效力皇馬同市死敵馬德里體育會，怎料1年後被買斷不久，又被借了去祖記，一生人踢過的豪門不計其數。

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