門將基安盧基當拿隆馬等一眾意大利國腳，正備戰今晚深夜對瑞士的次輪分組賽。
周三將進行三場歐國盃次輪分組賽，三場比賽讓球盤口皆無變動，連賠率上落亦不多。凌晨三點尾場意大利對瑞士，首戰表現相當悅目。首輪比賽賽後足智彩讓球盤口為意軍讓半/一，直到今日下午仍無變動，甚至瑞士有輕微落飛情況，賠率用周日1.93倍稍升為1.97倍。
俄羅斯vs芬蘭
初盤
俄羅斯讓半/一
主勝：1.82倍
客勝：1.94倍
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現時盤口*
俄羅斯讓半/一
主勝：1.86倍
客勝：1.98倍
*截至今日5:00pm
土耳其vs威爾斯
初盤
平手
主勝：1.77倍
客勝：2倍
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現時盤口*
平手
主勝：1.81倍
客勝：2.04倍
*截至今日5:00pm
意大利vs瑞士
初盤
意大利讓半/一
主勝：1.83倍
客勝：1.93倍
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現時盤口*
意大利讓半/一
主勝：1.87倍
客勝：1.97倍
*截至今日5:00pm
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