周三將進行三場歐國盃次輪分組賽，三場比賽讓球盤口皆無變動，連賠率上落亦不多。凌晨三點尾場意大利對瑞士，首戰表現相當悅目。首輪比賽賽後足智彩讓球盤口為意軍讓半/一，直到今日下午仍無變動，甚至瑞士有輕微落飛情況，賠率用周日1.93倍稍升為1.97倍。

俄羅斯vs芬蘭

初盤

俄羅斯讓半/一

主勝：1.82倍

客勝：1.94倍

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現時盤口*

俄羅斯讓半/一

主勝：1.86倍

客勝：1.98倍

*截至今日5:00pm

土耳其vs威爾斯

初盤

平手

主勝：1.77倍

客勝：2倍

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現時盤口*

平手

主勝：1.81倍

客勝：2.04倍

*截至今日5:00pm

意大利vs瑞士

初盤

意大利讓半/一

主勝：1.83倍

客勝：1.93倍

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現時盤口*

意大利讓半/一

主勝：1.87倍

客勝：1.97倍

*截至今日5:00pm

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