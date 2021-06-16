歐洲國家盃周三上演三場分組賽，頭場9點鐘有B組的俄羅斯主場對着芬蘭，午夜起就有兩場A組分組賽，分別是凌晨12點土耳其面對威爾斯，半夜3點場就有意大利鬥瑞士。

第一場

B組︰芬蘭 vs 俄羅斯

開賽時間：16/06 9:00pm

（Now618及616台直播 ）

- 俄羅斯將在主場聖彼德堡球場迎戰芬蘭。

- 芬蘭是首次出戰歐國盃，而俄羅斯自蘇聯解體後只曾一次成功在歐國盃小組賽出線過，就是2008年，該年「戰鬥民族」於八強加時淘汰荷蘭，但四強不敵當屆冠軍西班牙。

- 作為2018年世界盃主辦國的俄羅斯，以東道主身份殺入八強，創下該國獨立後最佳的大賽成績。今屆歐國盃亦作為其中一個主辦城市，俄國有主場之利有望再創佳績。

- 俄羅斯首輪小組賽慘吞比利時三蛋，後防表現不穩及失誤頻頻；芬蘭上仗鬥丹麥被對手強攻仍展現韌力，以一球小勝對手，贏得隊史歐國盃首勝。

- 俄羅斯自2012年6月歐國盃以2:1擊敗過捷克後，已經連續六場歐國盃賽事未能取勝。

- 兩軍歷來4次交手，由俄羅斯取得4戰全勝。

第二場

A組︰土耳其 vs 威爾斯

開賽時間：17/06 0:00am

（Now618及616台直播 ）

- 土耳其將在中立場阿塞拜疆首都的巴庫迎戰威爾斯。

- 被部份外媒視為「黑馬」的土耳其，揭幕戰0:3慘敗予意大利令人跌眼鏡；威爾斯首場小組賽雖1:1逼和瑞士，但全場均屬捱打一方。

- 威爾斯在上屆歐國盃闖入四強，僅負當屆冠軍葡萄牙；土耳其亦曾在2008年歐國盃打入四強，但最後以2:3不敵德國。

- 兩軍歷來6次交手，威爾斯取得3勝2負1和成績。

第三場

A組︰意大利 vs 瑞士

開賽時間：17/06 3:00am

（Now618及616台直播 ）

- 意大利將在羅馬主場奧林匹克體育場迎戰瑞士。

- 意大利於開幕戰主場大勝土耳其3:0，已是他們在各項賽事9連勝，是其隊史上第二長的連勝紀錄；瑞士首場小組賽則以1:1逼和威爾斯，力爭取得今屆歐國盃首勝。

- 瑞士在歷來14場歐國盃決賽周賽事只是贏過2仗，但他們在近15場歐國盃包括外圍賽賽事，僅得1敗。

- 兩軍歷來交手57次，意大利取得壓倒性的28勝22和及7負。

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