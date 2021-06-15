艾比迪（Joel Embiid）周一在下半場12投全部落空，包括在完場前上籃失手，令76人在NBA季後賽東岸第四回合，作客以100:103不敵鷹隊，場數被追平2:2。

76人在頭兩節表現較佳，半場領先62:49，但鷹隊在第三節末急起直追，令戰情轉趨緊湊。完場前10秒左右，正當76人落後100:101之際，艾比迪跟T夏里士（Tobias Harris）單檔後入楔上籃竟然落空。鷹隊之後再由T楊格（Trae Young）射入罰球，最終以三分之微險勝。

T楊格全場為鷹隊貢獻了25分及18次助攻，保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）亦有22分。76人方面，T夏里士貢獻了全隊最高的20分，艾比迪有17分及21個籃板球，但20次起手只中4球。

對於關鍵一投失手，艾比迪就承認是受到右膝半月板撕裂的傷勢影響。他說：「雖然我認為對方有犯規，但這種情況我應該嘗試『入樽』取分，然後再博一個罰球，但我根本跳不起來。」第五回合賽事將於周三移師76人主場舉行。

同日，快艇憑着尼納特（Kawhi Leonard）與保羅佐治（Paul George）各得31分，在西岸次圈第四回合，於主場以118:104擊退爵士，場數同樣追成2:2平手。2隊周三將於爵士主場進行第5回合賽事。

文：童健