周二歐國盃死亡F組首輪分組賽，德國出師不利主場0:1不敵法國。除中堅曉姆斯擺烏龍送大禮，後衞魯迪格更做出爭議性行為，他疑「阿蘇上身」發牙痕，從後咬法國中場保羅普巴的背部兼胸襲對方，然而球證竟懶理投訴。前曼聯隊長堅尼、前阿仙奴射手伊恩胡禮和前法國名將韋拉等，紛紛批評事件。

上半場德國落後法國0:1時，一直緊守着普巴的魯迪格突然靜悄悄走到其身後，用頭部貼近他背部，疑似咬了對方一下，隨後更胸襲對方。摸不着頭腦的普巴露出痛苦表情，並向球證作出投訴及指着自己肩部，然而球證懶理，甚至連VAR也沒有翻看，事件不了了之後比賽繼續。雖然球證未有即有處罰魯迪格，但這位德國後衞事後有機會被歐洲足協（UEFA）追罰，過去球場發生的咬人事件，最「有名」的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯，就在2014年巴西世界盃決賽周時，咬意大利後衞基亞連尼的肩膀，結果被UEFA重罰國際賽停賽9場、禁止參加足球相關事務4個月，兼罰款10萬瑞士法郎。

為賽事擔任評述員的堅尼、伊恩胡禮及韋拉，都對魯迪格的發難行為「搲晒頭」，但堅尼就認為這是啃多於輕力的咬：「我認為這不單單是咬，而比較像是啃，真的是一個愚蠢的行為。」而韋拉再翻看魯迪格的咬人片段後亦表示：「當你看到普巴的反應，感覺就像他被咬了，我真的不知道他（魯迪格）到底想做甚麼。」伊恩胡禮同樣對魯迪格的行為摸不着頭腦，但他認為魯迪格未必真的咬了下來：「我不知道魯迪格在做甚麼。如果普巴被咬，他大概會因為疼痛顫一顫，但他沒有。」更有球迷認為，魯迪格在疫情下咬人有欠衞生，是罪加一等。

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