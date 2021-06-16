禮拜二晚嘅歐國盃F組大戰，上屆亞軍法國靠住對方守將曉姆斯20分鐘嘅烏龍波，1:0小勝德國。陳偉豪認為關鍵在於法國喺初段嘅攻勢比較立體，加上中場保羅普巴嘅出色表現成功創造全場唯一一個入球致勝。至於德國雖然全失三分，不過今場可以同冠軍大熱法國互有攻守，證明實力仲有一定保證，所以相信佢哋仍然可以喺「死亡F組」突圍而出。

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