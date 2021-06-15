歐國盃周三A組次輪土耳其鬥威爾斯，土耳其在開幕戰以0:3慘敗予意大利腳下頗令人跌眼鏡，今仗必須搏盡爭勝。對手威爾斯雖手執一分，但尾輪要鬥同組最強的意大利，今仗亦力求打開今屆勝利之門，可敲「入球大細」[2.5球]的「大」。（球賽編號：星期三2；now616及618台明日0:00am直播）

近年偶有佳作的土耳其上輪面對意大利，教練根尼斯卻以極為保守的鐵桶陣應戰，可惜下半場屢次犯錯下連失三球。誠然，從近年戰績可看出，土耳其絕非擅守的球隊，相反進攻才屬強項，估計今仗面對主守的威爾斯，土耳其勢必主動搶攻。預料上仗後備入替有不俗表現的辛基斯安達或擔正，與布拉卡爾馬斯及查漢奴古合作攻堅。

威爾斯上仗1:1逼和瑞士，不過球隊全場均屬捱打一方，若非瑞士把握力一般恐難保住和局。今仗鬥土耳其，估計威爾斯仍然主守，不過，土耳其雖有多名具級數中堅，例如效力英超李斯特城的蘇恩古，但首仗防守演出只屬一般，而威爾斯打反擊亦有加里夫巴利及丹尼爾占士等快馬發揮，可望靠突擊得手，一於要入球「大」。

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