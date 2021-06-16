開幕戰慘吞意大利三蛋的土耳其，周三又會在阿塞拜疆迎戰威爾斯，今仗必須搏盡爭勝。上場教練根尼斯卻以極為保守的鐵桶陣應戰，可惜下半場屢次犯錯下連失三球。誠然，從近年戰績可看出，土耳其絕非擅守的球隊，相反進攻才屬強項，估計今仗面對主守的威爾斯，土耳其勢必主動搶攻。對手威爾斯上場雖然以1:1逼和瑞士，惟全場屬於捱打的一方，今場鬥土耳其預計會再是主守的一方，相信打反擊仍然要靠加里夫巴利及丹尼爾占士等快馬發揮。

至於今場土耳其的正選陣容作出兩個調查，上場擺烏龍的美列迪美羅以及前鋒耶斯斯被收起，改由辛基斯安達以及卡恩阿耶漢踢正選；對手威爾斯就繼續沿用上場賽和瑞士的11人正選陣容，前線有加里夫巴利、基化摩亞以及丹尼爾占士合作攻堅。

土耳其正選陣容（4-5-1）

門將：23.烏古簡卡基亞

後衞：2.薛基施歷、22.卡恩阿耶漢、4.蘇恩古、13.烏密特美拉斯

中場：9.簡倫卡拉文、5.奧基約高斯魯、6.奧辛杜芬、10.查漢奴古、7.辛基斯安達

前鋒：17.布拉卡爾馬斯

威爾斯正選陣容（4-1-4-1）

門將：12.丹尼禾特

後衞：14.干拿羅拔斯、22.麥菲咸、6.祖朗頓、4.賓戴維斯

中場：11.加里夫巴利、7.祖阿倫、16.祖摩利、10.艾朗藍斯、20.丹尼爾占士

前鋒：13.基化摩亞

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