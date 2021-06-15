歐國盃A組第二比賽日，土耳其要由羅馬到巴庫，瑞士是由巴庫到羅馬，意大利有「大主場」，三戰是夜波，佔天時地利，還有人和。

土耳其揭幕大敗於意大利腳下，2002世盃教練根尼斯了解並堵塞意大利的傳中，但在下半場意大利即調動，且改善防守下，土耳其無力招架。對於根尼斯最頭痛是整場未能保持控球及做出有效快攻，就算下半場立刻求變也沒甚改善，中場結構的層次需要改善。對手威爾斯幾位資深帶着一班年輕人，首場是比較被動，特別是上半場，但在巴庫午後下半場總算如球員、教練說捱了過來，表現出一點級數，丹尼爾占士亦搶眼。論首場兩隊各有優劣，傍晚比賽球員會舒服一點，但仍可能膠着。

意大利首場上半場右邊費倫奧斯及杜文尼高貝拉迪時間配合不佳，文仙尼半場立刻變動是全場關鍵，亦持續後穩而前巧的特點，而球隊陣容仍會微調，但踢法不會大變，面對瑞士會是更大的考驗，因對手三線明顯更平均。瑞士在巴庫特別氣候加上開波時間體能消耗不少，今場前還加上行程，對威爾斯確製造了不少機會，惟比列安保路及施費洛域細緻度及信心仍可進步。意大利今場優勢應沒首場般明顯，但級數及客觀條件仍佔上風。

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