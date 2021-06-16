香港足球代表隊於周三凌晨的世盃外次圈以0:4不敵巴林，主教練麥柏倫賽後表示，港超聯比賽節奏慢，球員去到國際賽層面難以適應，致下半場表現失準。

港足在賽事中，上半場防守嚴密，令有較多控球的巴林沒有入球機會，相反港足有兩次威脅埋門。不過，易邊後港足即連失兩球，最終以0:4落敗。麥柏倫賽後表示：「上半場做得很好，我們知道巴林的踢法，防守得很好，而且反擊有威脅，如多一點點運氣，可以取得入球。球員已盡全力，對他們的投入感到高興。下半場的表現是失望的，這是學習的過程，但整體而言球隊表現不錯。」

對於易邊後球隊表現大失水準，麥柏倫表示：「港超聯是個節奏比國際賽慢很多的聯賽，不只是體能上，還有心理上，去到國際賽層面，就會受到懲罰。」他指出，訓練時已要求加快節奏，亦與球員和港超聯教練溝通，希望提高港超聯比賽節奏。他又指，或許半場應作調動，但當時認為沒有需要。

麥柏倫今仗尾段被罰紅牌，麥柏倫指，當時球證判罰12碼，他不認同球證判決，他說：「我認為是插水，我說了出來，事情就是這樣。」被問到門將葉鴻輝和整條防線的表現時，麥柏倫指葉鴻輝有多次精采撲救，但因為香港政府防疫措施下，長時間欠集訓和比賽，球員已盡力，他說：「我們守規矩，所以沒進步，面對一直有比賽的球隊就很難。然而，我們有一班心態很好的球員。」麥柏倫與港足的合約將屆滿，他會先回到祖家芬蘭休息，未知能否續約。

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