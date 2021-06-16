德國主帥路維在場上領軍不算固執，戰術部署時有變化，又可以推翻自己以往的決定，重召湯馬士梅拿及曉姆斯等老將歸隊出戰今屆歐國盃，但偏偏一些個人陋習，似乎就永遠都改變不到。

周二歐國盃F組的德法大戰，61歲的路維再被拍到坐在教練席投入觀看比賽時，舉起了自己的右手，手指在鼻間徘徊，像是在聞東西。相信各位熟悉路維的球迷，都知他經常在球賽進行期間，會不自覺地做出一些不太注重個人衞生和衝擊觀感的怪癖，例如撩完鼻孔會吃下自己的鼻屎，而上屆歐國盃更被影到他曾伸手入褲內「搔痕」，然後手拿出來後就放在鼻孔附近聞一聞，這次再被影到有以上類似的舉止，不知他又是否「搲」完哪裏後，突然興致到，想聞一聞自己的氣味。

所以，就算德國今場落敗，他也不乏話題性。有網民笑說：「路維又回來了！」又有人說：「難道沒有人告訴路維，他在重要大賽這樣做，會被數百萬人透過電視機看到他的行為，但他好像從來沒有停止過。」

不過在新冠肺炎疫情下，外面多細菌易感染，還是勸路維不要再這樣做，既影響儀容，又隨時對自己健康有害，至少先去洗手間洗個手，再做以上舉動吧！

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