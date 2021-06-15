今場法國作客以1:0擊敗德國，其中以保羅普巴、尼高路簡迪及拉比奧特為首的法國中場表現出色，能攻擅守的表現助法國保住1:0勝局；反觀德國雖佔有超過60%的控球率，但全場10次埋門僅1次命中目標，前線球員受制於法國防線集體啞火。

法國正選評分

門將：洛里斯（7分）

後衞：班捷文柏華特（7分）、華拉尼（7.5分）、派斯奴甘佩比（7分）、盧卡斯靴南迪斯（7分）

中場：保羅普巴（8.5分）、尼高路簡迪（8分）、拉比奧特（7.5分）

前鋒：基沙文（6分）、賓施馬（6.5分）、基利安麥巴比（7分）

德國正選評分

門將：紐亞（7分）

後衞：馬菲亞斯真達（6分）、曉姆斯（6分）、魯迪格（6分）

中場：甘美治（7分）、卻奧斯（7分）、根度簡（7分）、魯賓高辛斯（6.5分）

進攻中場：夏維斯（5分）、湯馬士梅拿（6分）

前鋒：基拿比（6分）

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