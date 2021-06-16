歐國盃準備進行第二輪分組賽，未能帶領挪威打入決賽周的多蒙特球星艾寧夏蘭特，近日就飛到希臘愛琴海的着名小島米科諾斯度假。夏蘭特去玩都穿得非常高級，他全身名牌共價值2,250鎊（約25,000萬港元），他在艇上還跟性感女子咬耳仔，非常風騷。

多蒙特在過去的球季於德甲和歐聯都未能取得滿意的成績，挪威亦未能打入歐國盃決賽周，夏蘭特就趁今夏短暫離開一下足球，盡情享受生活。這位20歲挪威新星這天與友人現身在米科諾斯碼頭，準備登上遊艇出海開派對，他以一身時尚品牌LV的夏日look示人，其上身的水彩恤衫價值695英鎊，泳褲亦要590鎊，頭上的帽子545鎊，拖鞋都價值420鎊，加起來共着了2,250鎊上身。

遊艇上有數位穿着性感比堅尼泳衣的女子亦跟夏蘭特有交流，其中一位穿着白色透視外套的女子，更與他咬耳仔動作親密。從相片可見夏蘭特玩得頗開心，但接下來德甲新球梯2很快就要在八月重開，獲得多間歐洲球會伸出橄欖枝的他，來季的前途依然未明，上周就有報道指他跟英超車路士展開洽談，商討1.7億英鎊的轉會。他上季在各項賽事為多蒙特上陣41場，射入41球。

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