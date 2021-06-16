網隊於周二季後賽東岸次圈G5，回到布魯克林主場鬥公鹿。上仗扭傷足踝的K艾榮（Kyrie Irving）很可能要整圈缺陣，夏登（James Harden）雖趕及復出惟狀態不足得5分，杜蘭特（Kevin Durant）單天保至尊，打足48分鐘交「超級三雙」47分17籃板和10助攻，帶一直落後的網隊反勝公鹿114:108，領先場數3:2，晉級東決在望。

網隊賽前宣佈上仗踏到「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）腳面拗柴的艾榮，G5將不會上陣，據名記Adrian Wojnarowski周二報道，這位明星控衞更很可能要休戰整個次圈。三巨頭失去艾榮，今仗有拉傷大腿筋舊患的夏登趕及復出，可是剛傷癮的他腿部未能完全用力，整晚投籃多次中前框，10投1中包括三分球8投0中，只得5分6籃板和8助攻。狀態火熱的KD半場就已交出30分，但隊友們表現慢熱，網隊半場大幅落後43:59。

但易邊後KD隨即大爆發，今仗打足48分鐘未有休息的他，全晚23投16中獲69.6％命中率。第三節中段球隊仍落後16分，但此時結束他已領軍追至81:87。第四節他更單節轟入20分，他在最後50.5秒射入三分後，為網隊拉開109:105，雖然公鹿隨即入樽追回2分，但KD再博到兩罰，及後為網隊保住勝局，拿下這場天王山之戰的勝利，領先場數3:2。G6會於香港時間周五回到公鹿主場進行，只要網隊再下一城，便能首先殺入東岸決賽。

今仗打足全場的KD，成為NBA史上首位球員在單場季後賽轟下至少45分、15籃板和10助攻，今仗亦是他生涯第二次在季後賽半場獲得30分，更是聯盟過去25年季後賽首位網隊球員半場獲得30分。對於KD神一般的表現，湖人球星勒邦占士（LeBron James）也不禁說：「很出色！在你們還有機會時，要好好欣賞他這場比賽！」昔日的「戰神」艾華遜（Allen Iverson）亦在Twitter標籤KD說：「你這位優秀的殺手！」

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