歐國盃C組次輪，兩隊上仗全取3分的奧地利與荷蘭碰頭；擁有主場之利的荷蘭，牌面上稍有優勢。首仗比賽，荷蘭與烏克蘭半場小心佈陣，下半場打開放足球後，與烏克蘭合演精采賽事。

荷蘭第一仗15射7中，傳球成功率高達9成，傳送成功共617次。在3-5-2陣式下，迪比被看管凍結後，韋拿杜姆後上扮演重要的角色，猶如昔日的史尼達，替球隊先開紀錄，而韋格賀斯亦有進賬，算是有好開始。

奧地利第一仗面對牌面較弱的北馬其頓，雖然勝出，但後防不集中被彭迪夫一度追平，幸好兩位後備上陣球先後入球，以3:1擊敗對手。今仗面對壓迫力更大的荷蘭，奧地利並不容易應付主隊的立體進攻，落敗機會較大。

新丁北馬其頓首仗對奧地利演出不算太差，可惜始終經驗不足，比賽末段被對手打開缺口以1:3落敗。今屆烏克蘭的前鋒耶梅卓克、耶莫蘭高與串連中場辛真高，首仗有不俗的演出，快速行軍猶如昔日的蘇聯，耶莫蘭高那記遠射入球，甚有過去的歷斯與列杜真高的影子。球隊既有遠射能力，也能擅用球場闊度，拉開對手找到空位埋門，舒夫真高的大軍有能力走得更遠，今仗實力在對手之上，應可全取3分

歐國盃客席名家貼士(17/06)

名家 貼士

何輝 星期四3荷蘭3:0(10)、3:1(10.5)

陳偉豪 星期四1烏克蘭勝(1.63)x星期四2比利時勝(1.97)

陳婉婷 星期四1烏克蘭勝(1.63)x星期四3荷蘭勝(1.48)

譚拔士 星期四1烏克蘭勝[-1](3)x星期四3荷蘭勝[-1](2.52)

鄭兆聰 星期四1烏克蘭勝(1.63)x星期四3荷蘭勝(1.48)

丘建威 星期四1烏克蘭(上)

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