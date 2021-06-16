早前掀起歐超聯風波的三大巨頭皇家馬德里、巴塞隆拿和祖雲達斯，儘管被認定是事件的始作俑者，但他們仍獲歐洲足協（UEFA）批准可出戰下季歐聯賽事。

UEFA周二證實，已向下季獲得歐聯資格的所有球隊發送了認可通知信，即代表皇馬、巴塞和祖記都不用擔心因歐超聯成立計劃而喪失下季歐聯資'格。

上周，UEFA宣佈暫緩這三間球會的紀律調查，據悉是受到歐盟和瑞士聯邦法庭的壓力，不得處分他們。不過，UEFA也堅持暫緩只是暫時性的決定，會繼續捍衞自己的立場，盡快重新展開調查。

早前，包括英超Big 6在內的其他9間參與這次計畫並已退出的球會，已經受到UEFA及各自聯賽賽會的處分，包括要求他們放棄2023至24年歐聯或歐霸盃比賽的5%收入以及繳交罰款合共1,500萬歐元等，並遭警告若未來再試圖參加未經足協授權的比賽，將會面臨更巨額的罰款。如今皇巴祖三隊受罰與否的判決被不斷推遲，未知會否令受罰的球會感到不滿。

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